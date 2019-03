Polizeiinspektion Bingen / Verkehrsunfallflucht

Verkehrsunfallflucht

Manubach - Am Samstag, 23.03.2019, wird die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Ortslage Manubach beschädigt. Der bislang unbekannte Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise werden an die Polizei Bingen erbeten.

