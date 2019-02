Polizeiinspektion Bingen / Widerstand gegen Polizeibeamte

Widerstand gegen Polizeibeamte

Bingen - 19.21.02.2019, 16.30 Uhr

Der Polizei wurde eine randalierende Person in einem Anwesen in der Mainzer Straße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten einen ihnen bekannten 27 jährigen Mann an, der verscuhte, eine Wohnungstür einzutreten. Die Person war äußerst aggressiv und ließ sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Unter Anwednung von Pfefferspray musste die Person gefesselt und später, aufgrund Eigengefährdung, in eine Fachklinik eingewiesen werden.

