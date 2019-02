Polizeiinspektion Bingen / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Wolfsheim - Am Abend des 16.02.2019 wird der Polizei Bingen ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße in 55578 Wolfsheim gemeldet. Offenbar wurde im Zeitraum 15. bis 16.02.2019 durch den/die Täter ein Erdgeschossfenster des urlaubsbedingt leer stehenden Hauses aufgehebelt und sich hierdurch Zutritt ins Anwesen verschafft. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei Bingen entgegen.

