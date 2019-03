Polizeiinspektion Bingen / Zwei Tageswohnunseinbrüche in ...

Zwei Tageswohnunseinbrüche in Bingen-Kempten

Bingen - Am 20.03.2019, wurden der Polizei in Bingen zwei Tageswohnungseinbrüche in Bingen-Kempten gemeldet. Der erste Einbruch ereignete sich in der Straße Kempter Lies und werde gegen 20.46 Uhr gemeldet. Die bisher unbekannten Täter gelangten über die aufgehebelte Terrassentür in das Innere des Wohnhauses und durchwühlten alle Räumlichkeiten. Der zweite Einbruch wurde gegen 21.15 Uhr in der Maria-Juchacz-Straße gemeldet. Der Tatzeitraum erstreckt sich in der Zeit von 11.30 Uhr bis 21.15 Uhr. Hier wurden das Wohnzimmerfenster eingeschlagen, um so in das Innere zu gelangen. Über das genaue Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Hinweis auf die bisher unbekannten Täter liegen nicht vor. Hinweise erbeten an die Polizei Bingen.

