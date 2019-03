Polizeiinspektion Bingen / Zweifacher Tageswohnungseinbruch

Zweifacher Tageswohnungseinbruch

Zotzenheim, Sprendlinger Straße und Wiesbachstraße - Am 01.03.2019 kam es im Zeitraum von circa 19:00-20:30 Uhr zu zwei Wohnungseinbrüchen in Einfamilienhäuser in Zotzenheim. Dabei wurden die Terrassentüren aufgehebelt, um in das Objekt einzudringen. Die Täter konnten mit ihrem Diebesgut unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

