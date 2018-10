Polizeiinspektion Celle / Adelheidsdorf - Betrunkener Autofahrer ...

Adelheidsdorf - Betrunkener Autofahrer prallt gegen Baum

Celle - Ein offenbar angetrunkener Autofahrer ist am Donnerstagabend um 20:30 Uhr mit seinem VW auf der Dorfstraße / Ecke Bahnhofsweg gegen einen Baum geprallt. Ca. 100 m davor hatte der Mann in der Dasselsbrucher Straße noch ein Straßenschild überfahren. Erste Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der 34-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein dürfte. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer, der allein im Wagen saß. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Am PKW entstand Totalschaden.

