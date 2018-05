Polizeiinspektion Celle / Adelheidsdorf - Gartenschuppen brennt ab

Adelheidsdorf - Gartenschuppen brennt ab

Celle - Am Sonntagabend um 21:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Straße "Jägerheide" gerufen. Ein ehemaliger Hühnerstall auf einem Privatgrundstück war aus bisher nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Der 82 Jahre alte Geschädigte hatte den ca. 12 Quadratmeter großen, früheren Stall aus Holz zuletzt als Gartenschuppen genutzt und dort diverse Geräte gelagert. Der Schuppen brannte vollständig ab. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de