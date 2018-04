Polizeiinspektion Celle / auf Betrüger hereingefallen / falsche ...

auf Betrüger hereingefallen / falsche Polizeibeamte erlangen größeren Bargeldbetrag

Celle - Erneut wurde durch angebliche Polizeibeamte fernmündlich Kontakt mit einem älteren Celler Bürger aufgenommen. Diese veranlassten das Opfer letztendlich Bargeld von der Bank abzuheben, da dieses angeblich überprüft werden müsste. Zu diesem Zwecke wurde eine Übergabe des Geldes für heute gegen 16:00 Uhr im Französischen Garten in der Nähe einer Brücke zur Magnusstraße vereinbart. Dort fand die Geldübergabe dann auch tatsächlich statt.

Der Täter, welcher das Geld in Empfang nahm, kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 25 Jahre alt - ca. 180cm groß - schlank - braune Haare - spricht akzentfreies deutsch

Bekleidet war die Person mit einer grünen Wollmütze und einer schwarzen Cargohose (seitliche Taschen an den Hosenbeinen).

Die Person verließ danach den Französischen Garten zu Fuß in Richtung Innenstadt.

Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter 05141/277-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang nochmals den Hinweis, dass echte Polizeibeamte niemals fernmündlich die Abhebung von Bargeld zu Überprüfungszwecken verlangen würden. Die Polizei bittet Sie ferner darum, ältere Menschen in ihrem Umfeld entsprechend zu sensibilisieren und in Zweifelsfällen immer die örtliche Dienststelle in Kenntnis zu setzen bzw. aufzusuchen.

