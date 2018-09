Polizeiinspektion Celle / Aufgefundene Schlachtabfälle

Aufgefundene Schlachtabfälle

Hermannsburg, Grauenberg - Am 24.09.2018 wurden am sog. Grauenberg in Hermannsburg, an einem Feldweg zwischen der Barmbosteler Straße und der Hustedtstraße, ca. 20 kg Lebensmittel- sowie Schlachtabfälle entsorgt. Hinweise zu möglichen Verursachern erbittet die Polizei in Hermannsburg unter Tel. 05052/9126-0 oder die Polizei in Bergen 05051/47166-0

