Polizeiinspektion Celle / Bergen - 35-Jährige bei Baumunfall ...

Bergen - 35-Jährige bei Baumunfall schwer verletzt

Celle - Aus noch ungeklärter Ursache kam die 35 Jahre alte Fahrerin eines Audi am Dienstagnachmittag gegen 14:20 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Bergen und Offen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Frau war in Richtung Celle gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Frau so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Am PKW entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

