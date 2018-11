Polizeiinspektion Celle / Bergen - Reifenstecher treiben ihr Unwesen

Bergen - Reifenstecher treiben ihr Unwesen

Celle - In der Nacht zum Reformationstag (Mittwoch, 31.10.2018) zerstachen unbekannte Täter die Reifen an diversen PKW. Betroffen waren insgesamt acht Autos, die im Bereich Seymourstraße, Beethovenstraße und Mozartstraße geparkt waren. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeuge, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen zu melden unter 05051/47166-0.

