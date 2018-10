Polizeiinspektion Celle / Bergen - Zwei Raubtaten in einer Nacht

Bergen - Zwei Raubtaten in einer Nacht

Celle - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereigneten sich gleich zwei Raubtaten im Stadtgebiet Bergen. Im Lehnbergweg / Einmündung Ecke Ginsterstraße bedrohten zwei unbekannte männliche Täter um 21.:50 Uhr fünf Jugendliche mit einer Schlagwaffe und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Die Räuber erbeuteten Zigaretten und eine geringe Menge an Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Eine Fahndung verlief erfolglos. Die Täter sollen etwa 17-19 Jahre alt gewesen sein, schlank, ca. 180-185 cm groß. Sie trugen einen Schal oder Tuch vor dem Gesicht. Die Aussprache einer der Täter soll hochdeutsch und akzentfrei gewesen sein. Der andere Täter sei still gewesen. Im weiteren Verlauf der Nacht alarmierte ein 25 Jahre alter Mann die Polizei in Bergen, weil er Opfer von zwei Räubern geworden war. Der 25-Jährige war zu Fuß auf dem Heimweg, als zwei unbekannte Männer ihn von hinten in der Belsener Straße ansprachen. Ein Täter forderte unter Vorhalt einer Schlagwaffe die Geldbörse des Opfers. Das körperlich überlegene Opfer ließ sich jedoch nicht einschüchtern und wehrt sich durch Schubsen gegen einen der Täter. Die erfolglosen Räuber gaben daraufhin auf und flüchteten in Richtung Stadtzentrum. Gegenstände haben sie nicht erbeutet. Beide Täter wurden beschrieben als ca. 170 bis 175 cm groß, 20-25 Jahre alt, nicht maskiert, schlank, dunklerer Teint, kurze schwarze Haare. Einer soll Englisch gesprochen haben, der andere Deutsch mit möglicherweise leichtem Akzent. Ob die beiden Raubdelikte in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Celle unter 05141/277-215.

