Polizeiinspektion Celle / betrunken mit Auto gefahren

betrunken mit Auto gefahren

Wietze / LK Celle - Am späten Freitag Abend wird die Polizei über einen "auffällig" und zu schnell fahrenden Pkw auf der B 214 von Ovelgönne in Richtung Wietze informiert. Die alarmierten Beamten können den Pkw in Wietze stoppen und kontrollieren. Bei dem 29-jährigen Fahrer eines VW stellen die Beamten im Gesprächsverlauf eine "Alkoholfahne" fest und lassen ihn deshalb einen Atemalkoholtest durchführen. Ergebnis: 1,76 Promille! Bei dem Fahrer wird daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Im weiteren Verlauf ergeben sich auch noch Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Drogen. Der Führerschein des Fahrers wird durch die Polizei sichergestellt.

