Polizeiinspektion Celle / Celle - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle - Während die Bewohner im Urlaub waren, brachen unbekannte Täter über ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus in der Yorckstraße ein. Die Tatzeit erstreckt sich auf Mittwoch, 13.03.2019, 05.00 Uhr bis Montag, 18.03.2019, 17.15 Uhr. Die Einbrecher durchsuchten die Räume im Haus nach Wertsachen. Bisher ist noch unklar, ob die Täter etwas gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags entstanden. Möglich Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden aufgefordert, sich bei der Polizei in Celle zu melden unter Telefon 05141/277-215.

