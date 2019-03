Polizeiinspektion Celle / Celle - Einbruch in Friseursalon

Celle - Einbruch in Friseursalon

Celle - Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende auf unbekannte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Friseursalons am Einkaufszentrum "An der Hasenbahn". Sie durchsuchten nicht nur die Wertfächer der Mitarbeiter, sondern sie stahlen aus einem Tresor die Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe. Im Salon hinterließen die Täter Unordnung, denn sie warfen diverse Utensilien auf den Boden. Die Tatzeit erstreckt sich auf den Zeitraum Samstag, 20.00 Uhr bis Montagmorgen, 07.30 Uhr. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215 entgegen.

