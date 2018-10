Polizeiinspektion Celle / Celle - Einbruch in Lederwarengeschäft

Celle - Einbruch in Lederwarengeschäft

Celle - Ein Lederwarengeschäft mit angrenzender Wohnung in der Hannoverschen Straße war am Mittwoch (03.10.2018) das Ziel von unbekannten Einbrechern. Während der Abwesenheit des geschädigten Ladeninhabers verschafften sich die Täter vom Hinterhof aus gewaltsam Zugang zu dem Gebäude. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie u.a. zahlreiche Lederjacken und Bargeld. Es entstand ein Schaden in fünfstelligem Bereich. Zeugen, die in der Zeit zwischen 10:30 und 15:30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter 05141/277-215 zu melden.

