Polizeiinspektion Celle / Celle - Erdstromkabel entwendet

Celle - Erdstromkabel entwendet

Celle - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen von einem geschlossenen Spielplatz in der Fuhrberger Straße ein 250 m langes, aufgewickeltes Erdstromkabel. Wie das mehr als 700 kg schwere Kabel abtransportiert wurde, ist derzeit unklar. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zur Aufklärung des Diebstahls bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de