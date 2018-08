Polizeiinspektion Celle / Celle - Fahrradwerkstatt an der Alten ...

Celle - Fahrradwerkstatt an der Alten Molkerei öffnet wieder

Celle - Am Donnerstag, 06.09.2018, öffnet wieder die Fahrradwerkstatt vor der Alten Molkerei in der Blumlage 64 ihre Tore. Wer sein Fahrrad mit fachlicher Unterstützung fit für den Winter machen möchte, ist eingeladen, zwischen 16.00 und 18.00 Uhr vorbeizukommen. Gerade Kinder und Jugendliche, deren Eltern keine Möglichkeit haben, kleinere Mängel an Licht oder Bremsen selber zu beheben, sind herzlich willkommen. Ersatzteile müssen mitgebracht werden. Werkzeug ist vorhanden. Zusätzlich können die Fahrräder auf Verkehrstüchtigkeit geprüft werden. Die Fahrradwerkstatt wird durch das Stadtteilmanagement Alte Molkerei und dem Präventionsbeamten der Polizei Celle betreut.

