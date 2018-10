Polizeiinspektion Celle / Celle - Festnahme nach Bombendrohung ...

Celle - Festnahme nach Bombendrohung bei Burger King

Celle - Nach einer Bombendrohung gegen die Burger King-Filiale in der Telefunkenstraße am gestrigen Abend, hat die Polizei Celle zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Gegen 21:00 Uhr waren bei Burger King Telefonanrufe eingegangen, in welchen unbekannte Täter Geldforderungen in vierstelliger Höhe aussprachen und bei Nichterfüllung mit der Detonation einer Bombe drohten. Die Mitarbeiterin der Fast-Food-Kette alarmierte die Polizei, welche das Restaurant mit den Angestellten sofort evakuierte. Gäste befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in dem Gebäude. Die Polizei sperrte den Parkplatzbereich des anliegenden Einkaufszentrums. Fahrzeugverkehr wurde abgeleitet und der Bahnverkehr kurzzeitig gestoppt. Intensive polizeiliche Ermittlungen führten schnell zu einer 24 Jahre alten Frau aus Eschede und ihrem 45 Jahre alten Bekannten aus Celle. Beide hatten sich im Nahbereich des Restaurants aufgehalten. Bei einer Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei bei den mutmaßlichen Erpressern Beweismittel. Eine Absuche mit Diensthunden führte nicht zum Auffinden von Sprengstoff. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de