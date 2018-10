Polizeiinspektion Celle / Celle - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Celle - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Celle - In einem Mehrfamilienhaus in der Hannoverschen Straße kam es am Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Küche. Gegen 09.00 Uhr weckte der Ton eines Feuermelders einen Anwohner. Der 57-Jährige schaute nach dem Rechten und entdeckte, dass aus dem Küchenfenster seiner 31 Jahre alten Nachbarin im Erdgeschoss Rauch entwich. Die Nachbarin reagierte nicht auf Klingeln und Klopfen, daher schlussfolgerte der Nachbar, dass sie nicht zu Hause sei. Ein weiterer Anwohner alarmierte schließlich die Feuerwehr. Die Wohnung musste für die Löscharbeiten gewaltsam geöffnet werden. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren bereits offene Flammen zu erkennen. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Die Bewohnerin war kurzzeitig nicht zu Hause gewesen. Zu einem Gebäudeschaden ist es zum Glück nicht gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Brandermittler der Polizei Celle müssen nun die Ursache des Feuers ermitteln.

