Polizeiinspektion Celle / Celle - Mädchen im Schwimmbad sexuell ...

Celle - Mädchen im Schwimmbad sexuell belästigt

Celle - Ein 46 Jahre alter Badegast steht im Verdacht, am Samstagnachmittag zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen im Celler Badeland sexuell belästigt zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann nacheinander den Mädchen einzeln genähert und sie unsittlich berührt. Die Mädchen vertrauten sich anschließend unabhängig voneinander dem Schwimmmeister an. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei im Schwimmbad fest. Die Polizei nahm den Mann mit, um seine Personalien zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass er mit seiner Familie in Celle wohnt. Die Tatvorwürfe bestritt er bisher. Die Ermittlungen dauern an.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de