Polizeiinspektion Celle / Celle - Müllcontainer gehen in Flammen auf

Celle - Müllcontainer gehen in Flammen auf

Celle - Gestern Abend um kurz vor 22.00 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brandeinsatz in der Straße "Waldschmiede" ausrücken. Auf dem Gelände einer Kindertagesstätte stand ein Altpapiercontainer in hellen Flammen. Das Feuer griff dabei bereits auf umstehende Mülltonnen über. Durch die Hitzeentwicklung zersprang eine Scheibe des Kindergartengebäudes. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Derzeit können die Brandermittler der Polizei Celle weder Brandstiftung noch Selbstentzündung ausschließen. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter Telefon 05141/277-215 zu melden.

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de