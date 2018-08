Polizeiinspektion Celle / Celle - Polizei sucht neue Teamplayer! ...

Celle - Polizei sucht neue Teamplayer! Berufsinfotag für Schüler am Samstag, 01. September 2018 bei der Polizeiinspektion Celle

Celle - Wer nicht nur den ganzen Tag im Büro sitzen möchte, gerne Sport treibt, sich für andere einsetzt und einen spannenden Beruf mit viel Abwechslung ergreifen möchte, sollte am Samstag, 01.09.2018, ab 11.00 Uhr auf dem Gelände der Polizeiinspektion Celle, Jägerstraße 1, vorbeischauen. Hier können interessierte Oberschüler und Gymnasiasten ab Klasse 9 älteren und auch ganz jungen Polizisten sprichwörtlich Löcher in den Bauch fragen. Es gibt umfassende Informationen rund um die Bewerbungsmodalitäten, das Eignungsauswahlverfahren sowie den Ablauf der Ausbildung bzw. des Studiums. Die Schüler erhalten an verschiedenen Stationen Einblicke aus erster Hand in den polizeilichen Alltag, wie z.B. den Einsatz-und Streifendienst, Spurensuche und -sicherung, die Schießausbildung, die Reiter-und Hundestaffel sowie die Einsatzhundertschaften. Für Verpflegung ist natürlich auch gesorgt! Sei dabei - komm vorbei!

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -