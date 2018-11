Polizeiinspektion Celle / Celle - Radfahrer übersehen und angefahren

Celle - Radfahrer übersehen und angefahren

Celle - Am Dienstagmorgen (13.11.2018) übersah der 46 Jahre alte Fahrer eines PKW Renault an der Hannoverschen Heerstraße einen Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Mann war gegen 07.00 Uhr mit seinem Wagen in der Straße "Nadelberg" unterwegs. An der Einmündung zur Hannoverschen Heerstraße hielt er an, als der 20-Jährige Radfahrer sich von rechts näherte und seitlich mit dem Fahrrad gegen die PKW-Front prallte. Anschließend schleuderte er auf die Motorhaube und gegen die Frontscheibe. Beim Sturz verletzte sich der junge Mann und kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachaschaden.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de