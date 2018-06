Polizeiinspektion Celle / Celle - Radfahrerin angefahren und ...

Celle - Radfahrerin angefahren und leicht verletzt

Celle - Am Montagmorgen, um 10:20 Uhr, übersah eine 52 Jahre alte Fahrerin eines PKW VW beim Abbiegen aus der Straße "An der Baumschule" in die Sprengerstraße eine von rechts kommende, 79-Jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenprall stürzte die ältere Frau und verletzte sich leicht. Am PKW entstand lediglich ein Lackschaden an der Motorhaube.

