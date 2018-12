Polizeiinspektion Celle / Celle - Randalierer verwüsten Sporthalle

Celle - Randalierer verwüsten Sporthalle

Celle - Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter in die Sporthalle einer Schule in der Carstensstraße. Sie zerschlugen mehrere Fensterscheiben und räumten ein Trampolin sowie weitere Sportgeräte in die Halle. Aus Kästen bauten sie eine Art Sitzecke und verzehrten nicht nur mitgebrachte Getränke, sondern verschütteten diese auch. Der Tatzeitraum kann nicht exakt eingegrenzt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter Tel. 05141/277-215 zu melden.

