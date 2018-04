Polizeiinspektion Celle / Celle - Täter fährt mit Teleskoplader ...

Celle - Täter fährt mit Teleskoplader davon und lässt ihn stehen

Celle -

In der Nacht zum Sonntag betrat ein Unbekannter eine frei zugängliche Baustelle in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße, setzte sich dort in einen Teleskoplader und fuhr davon.

Nach 150 Metern ließ der Täter die Arbeitsmaschine einfach unbeleuchtet auf der Straße stehen und entfernte sich.

Glücklicherweise bemerkte ein 25 Jahre alter, zufällig vorbeikommender Autofahrer die Gefahrenstelle und meldete den Sachverhalt um 01:20 Uhr der Polizei.

In Zusammenarbeit mit dem Bauhof leiteten die Beamten Absperrmaßnahmen ein, denn die Maschine konnte nicht so einfach von der Straße entfernt werden. Die Baufirma war telefonisch nicht zu erreichen.

Auf welche Weise das Fahrzeug gestartet wurde und warum der Täter von der weiteren Tatausführung abließ, ist derzeit noch unklar. Die Höhe eines möglichen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de