Polizeiinspektion Celle / Demo gegen Angriffe der Türkei in Singal

Demo gegen "Angriffe der Türkei in Singal"

Celle - Bei einem Demonstrationszug "Gegen völkerrechtswidrige Angriffe der Türkei in Singal" sind am heutigen Mittwoch um 16.30 Uhr ca. 600 Teilnehmer zusammengekommen. Nach einer Auftaktkundgebung am Neuen Rathaus führte der Aufzug von der Wehlstraße über den Nordwall durch die Innenstadt zum Großen Plan. Mit einer Abschlusskundgebung wurde die Demonstration dort gegen 18:30 Uhr beendet. Die Polizei blickt auf eine friedliche und störungsfrei verlaufene Veranstaltung zurück. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

