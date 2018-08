Polizeiinspektion Celle / Eicklingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Eicklingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle - Während der Abwesenheit der Hausbewohner brachen unbekannte Täter im Verlauf der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus im Kapellenweg ein. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 13.08.2018, 17:00 Uhr und Dienstag, 21.08.2018, 17:15 Uhr. Nachdem die Einbrecher sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie die Räume und flüchteten anschließend. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Celle unter 05141/277-215 zu melden.

