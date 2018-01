Polizeiinspektion Celle / Einbrecher scheitert

Einbrecher scheitert

Wisnen/A. - Am Donnerstag in der Zeit zwischen 06.00 und 15.00 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Reinboldweg in Winsen einzubrechen. Der Einbrecher begab sich in der fraglichen Zeit an die Rückseite des Hauses und machte sich an einer Terrassentür zu schaffen. Als der Versuch, die Tür gewaltsam zu öffnen scheiterte, machte er sich unerkannt aus dem Staub.

