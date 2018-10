Polizeiinspektion Celle / Einbruch durchs Schlafzimmerfenster ...

Einbruch durchs Schlafzimmerfenster misslingt

Celle - Wietzenbruch - Zwei unbekannte Täter versuchten am 12. Oktober, kurz nach Mitternacht, durch ein Schlafzimmerfenster in ein Zweiparteienhaus im Hagedornweg einzusteigen. Durch Klopfgeräusche an der Scheibe wurde eine Bewohnerin des Hauses aus dem Schlaf gerissen. Sie habe das Licht eingeschaltet und das Fenster aufgerissen. Eine verdächtige Person sei daraufhin weggelaufen, die zweite habe in diesem Augenblick noch unter dem Fenster gestanden. Beide Personen liefen in Richtung Kanaltrift davon. Bei den Verdächtigen handelt es sich um zwei Männer:

1. Person: - Größe: 1,86 m - südländisches Aussehen - schwarze Haare - schwarzer Bart - dunkle Bekleidung - 2. Person: - Größe: 1,70 m - dunkle Bekleidung

Hinweise zu den verdächten Personen nimmt die Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-277215 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle Michael Stoll Telefon: 05141277105 E-Mail: michael.stoll@polizei.niedersachsen.de