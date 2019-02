Polizeiinspektion Celle / Einbruch in Scheune

Einbruch in Scheune

Wienhausen Offensen - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte eine Scheune eines Bauernhofes in der Straße An der Masch aufgebrochen. Sie entwendeten einen Aufsitzrasenmäher und eine Gelenkwelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wathlingen, Tel.: 05144/98660, zu melden.

