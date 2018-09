Polizeiinspektion Celle / Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus

Wietze - In der Nacht zu Samstag verschafften sich unbekannte Täter in Wietze durch Aufbrechen eines Fensters Zutritt in ein bewohntes Wohnhaus. Unbemerkt entwendeten sie dann im Haus vorgefundene Bekleidung, Bargeld, Schmuck und einen abgelegten Zündschlüssel für einen auf dem Grundstück geparkten Firmentransporter mit Bauwerkzeug. Anschließend verließen die Täter mit dem eingesammelten Gegenständen wieder das Haus, entwendeten weiterhin den geparkten Transporter mit Hilfe des vorgefundenen Originalschlüssels und fuhren schließlich in unbekannte Richtung davon.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle Leitstelle Zeder Telefon: 05141/277-217 E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de