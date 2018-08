Polizeiinspektion Celle / Eldingen - PKW prallt gegen Baum - ...

Eldingen - PKW prallt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Celle - Am Donnerstagmorgen befuhren ein 34-Jähriger Dacia-Fahrer und ein 21-Jähriger mit seinem VW hintereinander die Landstraße 282 von Eldingen in Richtung Steinhorst. Der 21-Jährige übersah, dass er durch den anderen überholt wurde und bog nach links in einen Feldweg ab. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der Dacia prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer hatte einen Schutzengel - er verletzte sich nur leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

