Polizeiinspektion Celle / Erfolgreicher Hubschraubereinsatz

Erfolgreicher Hubschraubereinsatz

Winehausen - Bockelskamp - Ein Jugendlicher verließ am Sonntagmorgen im stark alkoholisierten Zustand eine Geburtstagsparty. Der 16-Jährige war nicht zuhause angekommen und auf die Anrufe seiner Freunde reagierte er nicht. Die Sorge um den jungen Mann wurde durch die niedrige Temperatur, die nur noch 10°C betrug, verstärkt. Aufgrund der bestehenden Gefahrenlage wurde eine Handyortung veranlasst und ein Polizeihubschrauber mit einer Wärmebildkamera eingesetzt. So konnte der Vermisste schlafend auf einem Nachbargrundstück gefunden und nach einem ärztlichen Check in die Obhut der Familie gegeben werden.

