Polizeiinspektion Celle / Eschede - Brandanschlag am Bahngleis ...

Eschede - Brandanschlag am Bahngleis an der Strecke "Uelzen-Hannover"

Celle -

In der Nacht zum Montag verübten unbekannte Täter einen Brandanschlag an den Bahngleisen zwischen den Ortschaften Garßen und Eschede, Höhe "Hoheneichen". Die Täter hatten einen Kabelschacht neben den Gleisen geöffnet und die nun offen liegenden Kabel in Brand gesetzt. Sie zerstörten dadurch die Signalkabel. Es kam zu Einschränkungen beim morgendlichen Zugverkehr. Durch die Brandlegung entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Celle entgegen unter der Rufnummer 05141/277-215.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de