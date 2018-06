Polizeiinspektion Celle / Faßberg - Fahrrad im Wald aufgefunden ...

Faßberg - Fahrrad im Wald aufgefunden - Eigentümer gesucht!

Celle - Hinter dem Schwimmbad "Herrenbrücke" wurden am 03.06.2018 zwei Fahrräder aufgefunden. Eins der Fahrräder war nachweislich am 01.06.2018 zwischen 07:00 und 08:00 Uhr in Faßberg im Meisenweg durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Nun wird der Eigentümer des zweiten Fahrrades gesucht. Es handelt sich um ein grün-gelb-schwarzes Mountainbike der Marke "Panther", Modell Jockey D, 21 Gang, 26 Zoll. Auffällig ist der nachträglich angebaute Fahrradständer, der wahrscheinlich bei "Lidl" gekauft worden sein dürfte. Hinweise zum Fahrrad bzw. dessen Eigentümer erbittet die Polizeistation Faßberg unter der Rufnummer 05055/234.

