Polizeiinspektion Celle / Garßen / K 76 - PKW kommt nach links ...

Garßen / K 76 - PKW kommt nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Celle - Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr wurden am Montag, 29.10.2018 um 12:47 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Kreisstraße 76, Garßen in Richtung Gockenholz alarmiert. Ein PKW Ford war aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke langsam über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Anschließend kam der Wagen auf der Beifahrerseite liegend zwischen zwei Bäumen zum Stehen. Entgegen der ersten Annahme, die Person im Wagen sei eingeklemmt, stellte sich heraus, dass die 61 Jahre alte, alleinbeteiligte Fahrerin auf Grund der Seitenlage das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen konnte. Über eine Rettungsplattform befreite die Feuerwehr die leicht verletzte Frau. Am PKW entstand Sachschaden.

