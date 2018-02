Polizeiinspektion Celle / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Celle - Brand in Celler Flüchtlingsunterkunft - Sieben verletzte Personen

Celle - Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in der Hohen Wende in Celle wurden in der vergangenen Nacht sechs Personen leicht verletzt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die bisher durchgeführten polizeilichen Ermittlungen sprechen dafür, dass ein 44 Jahre alter männlicher Bewohner gegen 23.00 Uhr im Wohnheim auf zur Zeit nicht bekannte Art und Weise im Flur des 1. OG Gebrauchsgegenstände vorsätzlich in Brand setzte. Durch das Feuer entstand eine extreme Hitze- und Rauchentwicklung, die schließlich dazu führte, dass mindestens sechs Bewohner und ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes durch Rauchgaseinatmung leicht verletzt wurden.

Durch die im Gebäude installierten Rauchmelder wurden die Bewohner auf das Feuer aufmerksam und verließen teilweise das Gebäude. Die weiteren Bewohner wurden mit Hilfe des Sicherheitsdienstes und der zwischenzeitlich alarmierten Feuerwehr unter Einsatz einer Feuerwehrleiter aus dem Gebäude evakuiert. Die Bewohner wurde noch in der Nacht zum Teil zur LAB nach Braunschweig gebracht beziehungsweise bei nahen Angehörigen untergebracht.

Der der Tat dringend verdächtige Mann montenegrinischer Abstammung wurde unmittelbar nach der Tat auf dem Gelände der Unterkunft angetroffen und vorläufig festgenommen. Er wird zur Zeit in den Räumen der Polizeiinspektion Celle vernommen. Es wird geprüft, ob der Mann noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden wird.

