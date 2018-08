Polizeiinspektion Celle / Jeversen - Motorradfahrer bei Unfall ...

Jeversen - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Celle - Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr befuhr der 45 Jahre alte Fahrer eines PKW Ford die Bundesstraße 214 in Richtung Schwarmstedt. Beim Linksabbiegen in den Wieckenberger Weg übersah er ein entgegenkommendes Motorrad. Der 46-Jährige Motorradfahrer vollzog sofort eine Gefahrbremsung, um einen Zusammenprall mit dem Auto zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich so schwer am Arm, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- Birgit Insinger Telefon: 05141-277-104 E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de