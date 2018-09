Polizeiinspektion Celle / Känguru am Fahrbahnrand der L 284 ...

Känguru am Fahrbahnrand der L 284 inmitten der Ortschaft Helmerkamp festgenommen

29362 Helmerkamp, L 284 - Am gestrigen Tage, sowie heute in den frühen Morgenstunden, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Känguru am Fahrbahnrand der L 284 inmitten der Ortschaft Helmerkamp hoppeln. Das ca. 50 - 60 cm große Tier hoppelte am Fahrbahnrand auf und ab und kreuzte mehrfach die Fahrbahn. Bei der erfolgten Überprüfung durch Beamte der Polizeiinspektion Celle konnte dann das Tier nach kurzem Widerstand eingefangen werden. Weder Känguru noch eingesetzte Polizeibeamte oder weiter beteiligte Personen wurden verletzt. Das Tier befindet sich derzeitig in einem guten Zustand. Der Eigentümer des Tieres möge sich bitte mit der nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.

