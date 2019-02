Polizeiinspektion Celle / Maschine gerät in Brand

Maschine gerät in Brand

Celle - Am Nachmittag des 23.02.2019 werden Anwohner gegen 16 Uhr auf eine Rauchentwicklung aus einer Industriehalle an der Braunschweiger Heerstraße im Celler Ortsteil Altencelle aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr stellt wenig später einen Entstehungsbrand an einer Metallverarbeitungsmaschine fest und kann die Flammen löschen bevor größerer Schaden entsteht. Es wird eine technische Brandursache angenommen.

