Polizeiinspektion Celle / Mehrere Sachbeschädigungen an ...

Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Pkw

Celle - Am frühen Morgen konnte im Ortsteil Blumlage ein aufmerksamer Hausbewohner beobachten, dass eine 62 jährige männliche Person beim Vorbeigehen an mindestens vier parkenden Pkw teilweise den Lack mit einem mitgeführten Gegenstand zerkratzte. Nach dem der Zeuge seine Beobachtungen umgehend der Polizei gemeldet hatte, konnte die Person schließlich von der benachrichtigten Polizei angetroffen und überprüft werden. Im Verlauf der folgenden Ermittlungen konnten im Nahbereich der Tatörtlichkeit drei weitere geparkte und teilweise am Lack zerkratzte Pkw vorgefunden werden.

