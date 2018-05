Polizeiinspektion Celle / Müden/Ö. und Eversen - ...

Müden/Ö. und Eversen - Sachbeschädigungen durch Feuer

Celle - Unbekannte Täter zerstörten am frühen Samstagabend die Sitzgruppe der sogenannten Kräuterspirale im Mühlenpark am Heidesee. Ein Kunststofftisch wurde dort von den Tätern offenbar so lange "bearbeitet", bis er Feuer fing und komplett abbrannte. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch eine Sitzbank beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Sitzgruppe nicht mehr retten. Der Sachschaden wird vorläufig mit mindestens EUR 1000,- beziffert. Die Polizei Bergen bittet um Hinweise (05051-471660).

Ebenfalls am frühen Samstagabend setzten unbekannte Täter im Bergener Ortsteil Eversen, Beutzer Weg, einen Stapel alter Bahnschwellen in Brand. Durch das Feuer wurden nicht nur alle dort gelagerten Schwellen zerstört, sondern trotz der intensiven Arbeit der Feuerwehr auch einige Bäume und der Waldboden in Mitleidenschaft gezogen. Auch hier bittet die Polizei Bergen (Tel. 05051/471660) um Hinweise von Zeugen.

