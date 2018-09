Polizeiinspektion Celle / Nienhagen - Einbrecher steigen in ...

Nienhagen - Einbrecher steigen in Supermarkt ein

Celle - In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Einbrecher versucht, in einen Supermarkt in der Bahnhofstraße einzusteigen. Die Unbekannten kletterten offenbar auf das Dach des Marktes und verschafften sich von hier aus gewaltsam Zugang zum Marktinnere. Weil sie gegen 01.00 Uhr durch die ausgelöste Alarmanlage gestört wurden, mussten sie unverrichteter Dinge Reißaus nehmen. Nach ersten Schätzungen hinterließen die Diebe Sachschäden in Höhe eines dreistelligen Bereichs. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wathlingen unter der Telefonnummer 05144-9866-0 entgegen.

