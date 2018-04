Polizeiinspektion Celle / Nienhagen - Einbruch in Werkstatt

Nienhagen - Einbruch in Werkstatt

Am Osterwochenende brachen unbekannte Täter in eine privat genutzte Werkstatt in der Elwerathstraße ein. Aus einem Garagenraum stahlen sie diverse Elektro-und Handwerkzeuge. Den beiden 36 und 43 Jahre alten Geschädigten entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum vom Samstagabend bis Montagmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich mit der Polizei in Celle (Tel. 05141/277-0) oder in Wathlingen (Tel. 05144/98660) in Verbindung setzen.

