Polizeiinspektion Celle / Pkw gerät nach Fahrt in Brand

Pkw gerät nach Fahrt in Brand

Stadt Celle - Ebenfalls am Samstag gerät ein Pkw VW Passat gegen 18:15 Uhr im Celler Weg in Altencelle in Brand. Der Besitzer hatte zuvor noch eine längere Straecke mit dem Fahrzeug zurückgelegt und diesen dann zum Parken abgestellt. Unmittelbar danach fängt der Pkw im Frontbereich zu qualmen an. Nachdem der Besitzer die Motorhaube geöffnet hat, schlagen offene Flammen aus dem Motorraum. Diese können durch den Besitzer zunächst selbständig gelöscht werden. Die hinzugerufene Feuerwehr führt noch Nachlöscharbeiten aus. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen.

