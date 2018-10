Polizeiinspektion Celle / Pkw in Berden entwendet und in Celle ...

Pkw in Berden entwendet und in Celle in der Aller versenkt

Bergen/Celle - Am Samstagmorgen entwendeten noch unbekannte Täter aus einem Büroraum aus einem großen Einkaufsmarkt in Bergen die Schlüssel eines auf dem Parkplatz abgestellten älteren Pkw Audi A 6, Limousine, Farbe silbern. Die Täter betankten nach den bisherigen Ermittlungen den Wagen sogar noch an einer nahegelegenen Tankstelle und fuhren danach in unbekannte Richtung davon. Dieser Pkw wird am Sonntagmorgen durch einen Spaziergänger in Celle im Bereich der Königswiese in der Aller entdeckt und der Polizei gemeldet. Vom Pkw ragte nur noch ein Teil des Hecks aus dem Wasser. Unter Einsatz der Celler Feuerwehr und eines Abschleppunternehmens konnte der Pkw aus der Aller geborgen und zwecks Spurensuche sichergstellt werden.

Die Polizei Bergen nimmt Hinweise zur Tat unter der Tel. 05051-471660 entgegen.

