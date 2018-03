Polizeiinspektion Celle / Sachbeschädigung an Info-Tafel

Sachbeschädigung an Info-Tafel

Celle - Schlossplatz - Eine Fahrplanaushangvitrine der CeBus Gesellschaft wurde am 13. März, um 19.58 Uhr durch eine unbekannte männliche Person beschädigt. Der Täter zerschlug die Scheibe der in der Stechbahn 1 stehenden Glasvitrine und entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Nach Auskunft einer CeBus Mitarbeiterin dürfte der Schaden bei 300,- Euro liegen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden (05141/277215).

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle Michael Stoll Telefon: 05141277105 E-Mail: michael.stoll@polizei.niedersachsen.de