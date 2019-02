Polizeiinspektion Celle / Suche nach vermisster Person

Suche nach vermisster Person

Wietze - Seit Samstag, den 16. Februar, 17:40 Uhr wird der 54jährige Ronald Erich KÖHLMANN aus einem Pflegeheim in Wietze vermisst. Herr Köhlmann befindet sich vermutlich in hilfloser Lage, ist orientierungslos und kann sich nicht verständlich machen. Auffällig ist, dass er sich bei Aufregung an den Kopf schlägt. Er ist 160 bis 165 cm groß, schlank, dunkelhaarig mit beginnender Ergrauung und hat ausgeprägte Geheimratsecken. Bekleidet ist er vermutlich mit dunkler Winterjacke und heller Hose.

Eine Suche der Polizei mit Unterstützung von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Suchhunden sowie eines Polizeihubschraubers führte bislang nicht zum Auffinden des Vermissten

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Herrn Köhlmann geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 05141/ 277-0 oder Notruf zu informieren.

OTS: Polizeiinspektion Celle newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59457 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59457.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle Leitstelle Zeder Telefon: 05141/277-217 E-Mail: esdfa@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -